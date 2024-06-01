  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
商品番号 N81186048786
商品名

VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
ブランド名 ヴェルサス
特別価格 税込 4,777 円
在庫状況 あり

在庫状況について

サイズ
数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

VERSASヴェルサスのメイルヌードのプリントのTシャツになります。2回ほど着用してその後はクローゼットに保管していました。カウボーイスタイルにギターを抱えたメイルヌードと南国の花々があしらわれた華やかな夏らしいデザインです。首の後ろの所にヴェルサスのシルバーノプレートが付いています。素材はとろっとした肌触りの良い感触です。素材レーヨン76%ナイロン18%ポリウレタン6%サイズM(平置きで/cm/約)身丈70胸幅52裾幅54肩幅49袖21.5袖口から裾まで54着用しているボディのサイズ約Mバスト89.5cmウエスト78cmヒップ94cm※素人採寸ですので誤差がある場合があります。即購入OK,NCNRでお願いします。スムーズなやり取りの為にプロフ必読の上、ご理解、ご納得頂けたご購入者様のみ取り引きさせて頂きます。自宅保管の為、傷汚れなどがある場合があります。神経質な方はご遠慮くださいませ。他にも色々なアイテムを扱っております。是非プロフから覗いてみてくださいませ。#versus#ヴェルサス#ヴェルサーチ#ロベルトカバリ#ディースクエアード#gucci#メイルヌード柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
http://narcologia.ru/goods/perforce304865.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi490647.html
http://narcologia.ru/goods/stage584797.html
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用 - Tシャツ/カットソー ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用 - Tシャツ/カットソー ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用 - Tシャツ/カットソー ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用 - Tシャツ/カットソー ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
2023年最新】ヴェルサーチ プレートの人気アイテム - メルカリ
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
かわいい～！」 KISS Tシャツ 未使用 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
モンクレール MONCLER Tシャツ Lサイズ レア 新品 未使用 特別価格
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
TEATORA CARTRIDGE SHIRT P サイズ1 【国内配送】 12740円引き www ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
が大特価！ 90s フレイムロゴTシャツ スラッシャー THRASHER Tシャツ ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
数量は多い 古着 supreme world famous シュプリーム Tシャツ 野球ロゴ ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
タグ付新品グッドイナフ TUBE AMPLIFIER T fragment 【送料無料 ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
Supreme[シュプリーム] | 17S/S ヌードレディーフォトTシャツ(Larry ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
セント マイケル SAINT MICHAEL マイティ デビル Tシャツ 贅沢品
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
mastermind JAPAN[マスターマインドジャパン] | ×Marilyn Monroe ...
VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
Supreme[シュプリーム] | 17S/S ヌードレディーフォトTシャツ(Larry ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru