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- VERSUS VERSACE メイルヌードTシャツ ほぼ未使用
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商品詳細
VERSASヴェルサスのメイルヌードのプリントのTシャツになります。2回ほど着用してその後はクローゼットに保管していました。カウボーイスタイルにギターを抱えたメイルヌードと南国の花々があしらわれた華やかな夏らしいデザインです。首の後ろの所にヴェルサスのシルバーノプレートが付いています。素材はとろっとした肌触りの良い感触です。素材レーヨン76%ナイロン18%ポリウレタン6%サイズM(平置きで/cm/約)身丈70胸幅52裾幅54肩幅49袖21.5袖口から裾まで54着用しているボディのサイズ約Mバスト89.5cmウエスト78cmヒップ94cm※素人採寸ですので誤差がある場合があります。即購入OK,NCNRでお願いします。スムーズなやり取りの為にプロフ必読の上、ご理解、ご納得頂けたご購入者様のみ取り引きさせて頂きます。自宅保管の為、傷汚れなどがある場合があります。神経質な方はご遠慮くださいませ。他にも色々なアイテムを扱っております。是非プロフから覗いてみてくださいませ。#versus#ヴェルサス#ヴェルサーチ#ロベルトカバリ#ディースクエアード#gucci#メイルヌード柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ブラック袖丈···半袖ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬
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