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Polo ポロ ラルフローレン コットン チノ ロングビル キャップ レッド
商品番号 C47941617189
商品名

Polo ポロ ラルフローレン コットン チノ ロングビル キャップ レッド
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PoloRalphLaurenCottonChinoLongBillCapOneSize(約54〜61cm)Red90年代リリースされていた復刻になりますが、ウォッシュされた定番ポロチノを使用したツバの長いロングビルデザインの6パネル。オリジナルはfittedやコットンストラップでしたがグレインレザーのバックルタイプのストラップ仕様に変更。lolife、polowestern、polocountry、rrl、rugby、polojeans、polosports、polohitech、rlx、brooksbrothers、palace、jcrew、jpress\u0026sons、kith、jjjjound、aimeleondore、sporty\u0026rich、beams、paperboy、ronherman等、お好き方にオススメです。新品未使用ですが自宅保管品になりますので店舗と同等の完璧な状態をお求めの方のご購入はお控え下さい。
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