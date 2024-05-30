新品未使用！希少・廃盤カラー・香川ネクタイ

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○日本製の美しい讃岐うどんネクタイです。○香川県の特産品の懸賞で当たった縁起物です！○新品未使用！袋から出した事がございません。○今では廃盤カラーのシルバー！かなりの希少価値があります！下記↓に、他にもございますので、よろしければあなたのお仲間に加えてください！#サンセレクション○うどんのプリント柄で、パッと見は分からず、オシャレです！○日本製の美しく希少価値があるネクタイです。○フォーマルのお席にピッタリです。○サイズ長さ：約148cm最小幅：35mm最大幅：90mm○素材シルク100％#ビジネス#スーツ#ネクタイ#香川県#香川ブランド#うどん#うどんネクタイ#希少価値#ユニーク#シルバー#話題性カラー···シルバー柄・デザイン···その他