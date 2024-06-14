テニス　杉山愛　サインカード

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杉山愛さん4月29日開催 - スポーツその他 : 日刊スポーツ



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ジャンル（スポーツ選手）···テニスサイン有無···有り性別···女日本女子テニス界のレジェンド、杉山愛選手のサインカードです！入手してからスリーブやローダー、マグネットホルダーで管理していますので基本的に美品ですが商品の性質上初期キズなどがある場合もあります。ご了承下さい。ローダーに入れ緩衝材に包んで配送致します。よろしくお願いします。検索用コービーメッシロナウドレブロンジョーダンbowmanTatispackboxパックボックスMLBrookieRCpaninidonrussselectobsidianopticsoccerautoautograph直筆サイン直書きサインsignatureprizmNBAサインサインカードシリアルカードToppspaniniprizmselectUpperbasketballMLBNBAZionjamorantRuiLebronGiannisDoncicyoungJordancurryKobeBryantAllenIversonHardenKawhiLeonardDavisLameloballwisemanedwardsザイオンモラントレブロンヤニスコービージョーダンドンチッチヤングカリー八村塁渡邊雄太ルーキーRC直筆サインカード