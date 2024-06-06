VR × IBRAHIM TEE / BLK

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商品詳細
VR×IBRAHIMTEE/BLKvaultroomとにじさんじのイブラヒムのTシャツですサイズ：LサイズsizeL:身丈76cm 身幅60cm 肩幅56cm 袖丈25cm状態：新品未使用（タグ付き、ステッカーなし）よろしくお願い致します。ボルトルームAPEXVALORANTFPSvaultroomボルトルームイブラヒムイブちゃんラヒムにじさんじパーカーフーディーブラック
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