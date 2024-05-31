激レア!! The Meteors Tシャツ サイコビリー

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商品詳細
TheMeteors-TheFinalConflict激レア!!ライブ限定品です。こちら、海外のコレクターから購入した物です。その方は数枚購入したのですが、首元が詰まりすぎて着れなかったので、首元をリサイズしたと言っていました。綺麗にリサイズしてあります。タグはないのですが、元はLサイズです。平置き実寸です。肩幅51身幅52着丈65位になります。誤差はお許しください。神経質な方はご遠慮下さい。
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