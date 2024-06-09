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ポールスミス 長財布 レザー 黒 ストライプ 4778 BMULTI 79
商品番号 U91625584204
商品名

ポールスミス 長財布 レザー 黒 ストライプ 4778 BMULTI 79
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

約半年ほど使用しました。外側は細かい傷が少しありますが、内側の状態はかなり良いと思います。ブランド：PaulSmith（ポールスミス）形状：長財布、ラウンドファスナー（ラウンドジップ）商品番号：GPS03M1A4778BMULTI79サイズ：約10.5ｘ19ｘ2(HｘWｘD単位cm)本体重量：約180gカラー：BLACK（ブラック）模様：マルチストライプ素材：カーフレザースペック：ファスナー式開閉、内側：ファスナー式小銭入れ×1、カードポケット×12、オープンポケット×2付属品：純正BOX、取扱説明書商品説明：シンプルな表面とは対照に、アイコニックなマルチストライプを内側に施した、ブランドらしいこだわりの詰まった長財布です。ラウンドファスナー仕様で間口が大きく見開き、中身が見やすく取り出しやすいのも魅力的なポイント。肌触りしっとり滑らかなカーフスキンを使用した逸品は、使いこむと徐々にツヤが増してくるなど、経年変化も楽しめます。トレンドに左右されず長く愛用できるアイテムは、プレゼントにもおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/ordering522279.html
http://narcologia.ru/goods/tenet448163.html
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