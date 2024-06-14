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SAINT LAURENT PARIS 17AW ドローイング ロゴ Tシャツ
商品番号 X93462195849
商品名

SAINT LAURENT PARIS 17AW ドローイング ロゴ Tシャツ
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 5,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンローランの襟元にグラフィックがプリントされたTシャツになります。裾は後パターンのみ切りっぱなしの仕様になります。＜サイズ＞XS着丈：63cm身幅：47cm袖丈：21cm肩幅：41cm＜コンディション＞数回程度の使用感で、状態が非常に良い。＜付属品＞なし
http://narcologia.ru/goods/stair924700.html
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