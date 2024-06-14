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【新品】MARTIN FAIZEY マーティンフェイジー ENGLAND 英国製
商品番号 F69007125525
商品名

【新品】MARTIN FAIZEY マーティンフェイジー ENGLAND 英国製
ブランド名 フレームワーク
特別価格 税込 2,100 円
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商品詳細

MARTINFAIZEY(マーティンフェイジー）|MADEINENGLANDイギリス製|細幅ナローレザーベルト定価：13200円【カラー】濃茶【サイズ】幅：約1.5cm全長：約127cm着用サイズ参考値：約67cm~約117cm程度【説明】ハンドメイドで作られた英国製のベルトです。イギリスの老舗レザーブランドであるデインズ＆ハザウェイのベルト工房で36年活躍していたマーティン・フェイジー氏。デインズ＆ハザウェイ社への商品提供終了のため、自身の名を冠したブランドを英国ウォチェスター州の工房でスタートしました。英国の皮革工芸の伝統を守る、MARTINFAIZEY(マーティンフェイジー）は、長く愛することが出来るブランドです。ピンの穴が20個と剣先がやや長めのベルトは、きちんとベルトループに入れるも良し、サイドに垂らしてもお使いいただけます。男女を問わずに使用が可能で、クラシックで上品なベルトになります。色味は濃色のブラウンカラーです。イギリス製のファイヤーマンベルトで最も有名なDaines\u0026Hathawayデインズ\u0026ハザウェイの、正統的な継承ブランドとして評価されているのがMARTINFAIZEY(マーティンフェイジー）です。素材···本革
http://narcologia.ru/goods/parenthesis803544.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral918632.html
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