【新品】MARTIN FAIZEY マーティンフェイジー ENGLAND 英国製

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MARTINFAIZEY(マーティンフェイジー）|MADEINENGLANDイギリス製|細幅ナローレザーベルト定価：13200円【カラー】濃茶【サイズ】幅：約1.5cm全長：約127cm着用サイズ参考値：約67cm~約117cm程度【説明】ハンドメイドで作られた英国製のベルトです。イギリスの老舗レザーブランドであるデインズ＆ハザウェイのベルト工房で36年活躍していたマーティン・フェイジー氏。デインズ＆ハザウェイ社への商品提供終了のため、自身の名を冠したブランドを英国ウォチェスター州の工房でスタートしました。英国の皮革工芸の伝統を守る、MARTINFAIZEY(マーティンフェイジー）は、長く愛することが出来るブランドです。ピンの穴が20個と剣先がやや長めのベルトは、きちんとベルトループに入れるも良し、サイドに垂らしてもお使いいただけます。男女を問わずに使用が可能で、クラシックで上品なベルトになります。色味は濃色のブラウンカラーです。イギリス製のファイヤーマンベルトで最も有名なDaines\u0026Hathawayデインズ\u0026ハザウェイの、正統的な継承ブランドとして評価されているのがMARTINFAIZEY(マーティンフェイジー）です。素材···本革