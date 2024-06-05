【美品】Cartier ベルト タンク アルディロン レザー ゴールド

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商品詳細
Cartier(カルティエ)のベルトです*◆サイズ◆全長約111.5cm（バックル含む）バックル横:約7cm縦:4cmベルト幅約3cm穴×5バックルトップから一番近い穴まで約91cm(自分で切って調整するタイプ)次にここから2.5cmずつ（101cmまで）バックルを取り外してハサミで切ることでベルトの長さ調節可能。メンズでもレディースでもベルトサイズを調節できるので、ご使用いただけます*◆カラー◆ゴールド黒 ブラック◆状態◆目立った傷や汚れ等も少ない為まだまだ長くご愛用いただけるかと思います°ベルトは社外の新品に換装済みです◎◆購入元◆ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品ストアのオークション(鑑定済み)2
http://narcologia.ru/goods/subtropical254601.html
http://narcologia.ru/goods/passivity189083.html
http://narcologia.ru/goods/cotton872561.html
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【極美品】Cartier ベルト タンク アルディロン レザー ゴールド
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