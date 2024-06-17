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ハーレーダビッドソン　00s ファイヤー　ノースリーブ　人気デザイン
商品番号 P47449275211
商品名

ハーレーダビッドソン　00s ファイヤー　ノースリーブ　人気デザイン
ブランド名 ハーレーダビッドソン
特別価格 税込 5,734 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆全品送料無料☆フォロー割引ご覧いただき誠にありがとうございます。徐々に商品を追加していきますので、よろしくお願いします。#えのきのこ↑よろしければ他商品もご覧ください◯商品説明ハーレーダビッドソン　00sファイヤー　ノースリーブ　人気デザイン　古着◯サイズタグ表記L肩幅49cm身幅55cm着丈75cm袖丈汚れあり◯商品の状態こちらの商品は【2〜3】ランクです。【新】新品または新品同様に近いもの。【1】多少使用感はあるが、目立つ傷や大きな汚れはないもの。【2】使用感や部分的にやや傷や汚れがあるが、着用には問題がないもの。普段古着を買う方なら気にならない程度。【3】使用感や傷、汚れがあるもの。古着慣れしている方におすすめ。【4】大きな傷や汚れが見られるもの。古着上級者さんや、気にならない方、リメイクに使われる方におすすめ。【R】デッドストックor激レア。★状態について★古着なので多少の使用感はあります。気になった部分は写真に載せてますのでご確認お願い致しますm(__)m※出品している商品は古着、オールド品、ヴィンテージ品が主になります。多少の小キズ・スレ・汚れ等見落としてしまう場合があります。ご理解の上、ご購入をお願い致します。◯色白　———————————その他の商品はコチラ↓#えのきのこスウェットスエットトレーナーUSA古着パーカーフーディートラックジャケット菅田将暉小松菜奈在原みゆ紀90sスポーツヒップホップゆるダボHIPHOPストリートステューシーコムドットゆうたやまとカジュアルオシャレカーハートチャンピオンハーレーダビッドソンノーティカプーマノースフェイススポーツミックスハードロックカフェディッキーズプチプラアメカジワークパンツチノパンペインタースケーターsk8
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