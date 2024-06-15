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00s vintage anvil CLASH クラッシュ Tシャツ M
商品番号 A98060046989
商品名

00s vintage anvil CLASH クラッシュ Tシャツ M
ブランド名 ミュージックティー
特別価格 税込 6,076 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2004年コピーライトヴィンテージ古着CLASHクラッシュロンドンコーリングLONDONCALLINGTシャツsizeM着丈67身幅54わずかな焼け、プリントにややひびあり雰囲気かなり良いです。なかなか見ないオフィシャル物です。定番ではありますが、ヴィンテージとしてはかなり珍しいと思います。コメントなどお気軽にどうぞ。即購入OK先着優先プロフィールの確認お願いします。他にも出品してます。ヴィンテージビンテージ古着ベルベルジングレートランドSEXPISTOLSTHEPOGUESバンドNIRVANAレッチリスマパンNINフジロックビョークフーファイターズなどが好きな方にもオススメです。
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