Steve Novel×HALCYON BELT COMPANY スタッズベルト

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【ブランド紹介】英国発のベルトメーカーHALCYONBELTCOMPANY(ハルシオンベルトカンパニー)。ポールスミスやダファー等の有名ブランドのベルトの製作も手掛ける工場の所謂ファクトリーブランド。独特の切り込みの入った加工や様々なバックル、特徴的なデザインを得意とするブランドです。【素材】リアルレザー【色】ブラウン【サイズ】幅 1.8cm全長(バックル部分含む)103cm【詳細】madeinEnglandの細めのベルトです。メンズサイズ金属製のウエスタンモチーフのスタッズ装飾が8個ついております。シルバーの重量感とリアルレザー、そして細めの組み合わせはモードやカジュアルなどにお似合いです。一本持っておくとかなり重宝する逸品です。レザークリームなどでお手入れを続ければ一生使っていただけるかと思います。英国牛革レザーベルトイギリスイングランド細ベルトカウボーイスタッズ乗馬花ヨーロッパスティーブノベルハルシオンベルトカンパニーレトロ古着インディアンジュエリーフラワー