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⭐️良品⭐️ルイヴィトンN63010ダミエ アンフィニ ポルトフォイユ ブラザ
商品番号 O21612370734
商品名

⭐️良品⭐️ルイヴィトンN63010ダミエ アンフィニ ポルトフォイユ ブラザ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,794 円
在庫状況 あり

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商品詳細

□ご入金確認後、即日〜1日で発送致します！□こちらで扱っている商品は確実に正規品です。万が一、コピー商品がありましたら返品・返金致します(^^)⭐️他にも主に人気のヨーロッパブランドを中心に出品しておりますので是非チェックしてみて下さい↓(^^)↓#結菜ブランドShop#結菜LOUISVUITTON_Shop⭐️収納性に優れた実用的な人気のお財布、ポルトフォイユブラザです✨□商品名：ルイヴィトンN63010ダミエアンフィニポルトフォイユブラザ長財布□型番：N63010□カラー：ブラック□サイズ：約W10cm×H19cm×D1.5cm□仕様：小銭入れ×1、札入れ×1、フリーポケット×4、カードポケット×13□素材：レザー□シリアルナンバー：SP3192□付属品：無し□参考価格：¥122,100■イニシャル跡有、カードポケット淵破れ一部、表面スレ、角スレ一部☆正規品品質保証☆ブランド卸問屋様より購入しプロの鑑定士さんによる真贋鑑定済みの正規品しか取扱いしておりませんのでご安心してお買い求め下さい。☆ご注意点☆必ず画像のご確認お願い致します。商品ランクの通り中古品であることをご理解の上ご購入ください。画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。気になる点は事前にコメントでご確認ください。231003A6892E
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