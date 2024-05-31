美品✨即発送✨ Hermès エルメス　ネクタイ　メンズ

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【Hermès】エルメスネクタイ【状態】目立った傷もなく、綺麗な状態です＊中古になりますのでご理解頂ける方の購入をお願いします。商品に何かご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。ご注文後、１～２日で発送致します。※当店の商品は全て鑑定済みの【大手ブランド買取店】【業者オークション古物市場】にて購入した物になります。※万が一贋作だった場合はご返金致します。#Hermès#エルメス#ネクタイ#スーツ#フォーマル#ビジネス