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新品 ラコステ 半袖Ｔシャツ TH5070 ホワイト Mサイズ
商品番号 Y44858125925
商品名

新品 ラコステ 半袖Ｔシャツ TH5070 ホワイト Mサイズ
ブランド名 ラコステ
特別価格 税込 3,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LACOSTE(ラコステ）ラコステの半袖Tシャツの出品です。胸元にブランドロゴとワニプリントが施されたクルーネックTシャツです。一枚はもちろん、インナーとしても活躍する一着です。様々なボトムスとの相性抜群なアイテムです♪新品、未使用で、タグもきちんと付属しています。品番TH5070商品名半袖Ｔシャツカラー001WHITE(ホワイト）サイズ　FR4サイズUSmサイズ　　　　身丈：69cm身幅：52cm　肩幅：45cm　袖丈：21.5cm（約）　　　　　　　素材　本体：綿100％柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック
http://narcologia.ru/goods/stage692397.html
http://narcologia.ru/goods/slide212987.html
http://narcologia.ru/goods/navigate159830.html
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