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- 新品 ラコステ 半袖Ｔシャツ TH5070 ホワイト Mサイズ
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商品詳細
LACOSTE(ラコステ）ラコステの半袖Tシャツの出品です。胸元にブランドロゴとワニプリントが施されたクルーネックTシャツです。一枚はもちろん、インナーとしても活躍する一着です。様々なボトムスとの相性抜群なアイテムです♪新品、未使用で、タグもきちんと付属しています。品番TH5070商品名半袖Ｔシャツカラー001WHITE(ホワイト）サイズ FR4サイズUSmサイズ 身丈：69cm身幅：52cm 肩幅：45cm 袖丈：21.5cm（約） 素材 本体：綿100％柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖ネック···Uネック
http://narcologia.ru/goods/stage692397.html
http://narcologia.ru/goods/slide212987.html
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