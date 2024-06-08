【箱付き】NIKE COURT FORCE LOW 25.5㎝

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商品詳細
COURTFORCEPANTONEPACK！中古品NIKECOURTFORCEPANTONEPACK25.5㎝箱付き※１面に記名あり、角に破れあり珍しいデザインのNIKEです。実際に利用していた時期があるため傷汚れ等がございます。写真を参考にいて頂ければ幸いです。新品ではございませんので傷汚れ等を気にされる方はご購入をお控え下さい。ご購入前にプロフィールの確認をお願い致します。8000円
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