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エルメス　ビンテージ　ネクタイ　ホースビット　ロゴ　緑
商品番号 N63977981210
商品名

エルメス　ビンテージ　ネクタイ　ホースビット　ロゴ　緑
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HERMESのビンテージネクタイです。エルメスらしい絵柄がとてもお洒落です。少し渋めなグリーンです。ダメージはありませんが、最後の写真の部分裏に少し変色があります。使用には見えません。大検幅9cmシルク100%柄・デザイン···その他カラー···グリーンカラー···グリーンスーツ　フォーマル　ビジネス
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