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商品詳細
HERMESのビンテージネクタイです。エルメスらしい絵柄がとてもお洒落です。少し渋めなグリーンです。ダメージはありませんが、最後の写真の部分裏に少し変色があります。使用には見えません。大検幅9cmシルク100%柄・デザイン···その他カラー···グリーンカラー···グリーンスーツ フォーマル ビジネス
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http://narcologia.ru/goods/providence156794.html
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エルメス ビンテージ ネクタイ ホースビット ロゴ 緑 - ネクタイ
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