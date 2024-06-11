Ryoji Matsuoka クラシックギター MH100 セミハードケース付き

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松岡良治RyojiMatsuokaクラシックギターMH100セミハードケース付き★商品の状態★通常動作確認済み。ネックストレート。フレット残は9割程。弦高12フレット6弦側約3mm、1弦側約2.5mm。通常使用による軽微なスレ、キズがあります。中古品ではありますが問題なく使用いただけます。★確認項目★簡易清掃済み。当方20年以上ギターをプレイしており、日々数々のギターのメンテナンスも実施しております。到着後すぐにお使い頂けます♪★付属品★本体、セミハードケースのみの出品になります。★以下定型文★・当オークション商品は中古品であるため汚れ、変色、くすみ、傷、擦れなどあります。 画像を確認頂き、ご理解の上御入札下さい。・商品はiPhoneで撮影しております。見た目や状態が実物とは異なる場合がございます。 ・付属品は写真に掲載されている物で全てとなります。付属品について不明な点が御座いましたらご確認、ご質問はご入札前にお問い合わせ下さい。・“中古品”という事をご理解いただき、神経質な方の入札はご遠慮ください。ご不明な点は入札前にご遠慮なくご質問下さい。分かる範囲でお答えいたします。 ご了承の上、御入札の程宜しくお願い致します。※基本的にプチプチに包んで、ダンボール梱包を行います。YF-221020