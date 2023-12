COMESANDGOES NEWYORK YANKEES NAVY

COMESANDGOESのNEWYORKYANKEESの定番キャップになります。購入後、一回被りましたが自分には合わないため出品致します。ほぼ着用していないので状態も非常に良いです。タグ、袋も付いています。合わせやすいデザインで即完してしまうアイテムになりますなので、是非この機会に是非お求めください。【デザイン】・NEWYORKYANKEES(ニューヨークヤンキース)(1935)ロゴを刺繍・刺繍色はホワイトカラー・左サイドに”COMES”の刺繍入り・後ろアジャスターは牛革ベルトに特注塗装したツヤなしの黒のバックルと小判ハトメカラー:ネイビー【素材】・ウール100%・ライニング:コットン100%・ベルト:カウレザー【シルエット・サイズ】・つばのトップの長さは約7.8㎝・アジャスターで調整可能なフリーサイズennoyah.hhykeunslacks山口一郎universalproductsURUunuseddigawelPORTERCLASSICjjjjoundlqqkstudiosteinyokebetapostkudoskolorSEESEEs.f.csunseaスタイリスト私物三好良AURALEEcomoligourmetjeansENTWURFEINnexus7kaptainsunshineherilla.pressemiyagihidetakaBENJAMINEDGARcamielfortgenscinohALT-SapressethereracsMaisonMargielaplllllleeeasse1LDKuniversalproductsevcons.f.cseeseenewbalancegoretex



