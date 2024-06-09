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NIKE MLB シカゴ ホワイトソックス スナップバック キャップ SOX
商品番号 M59334959776
商品名

NIKE MLB シカゴ ホワイトソックス スナップバック キャップ SOX
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◯商品名NIKEMLBCHICAGOWHITESOXNIKEPROSNAPBACKCAPナイキメジャーリーグベースボールシカゴホワイトソックスキャップ◯状態新品未使用◯カラーブラック×ホワイト　◯サイズフリー（スナップバックなのでサイズ調整が可能です）◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送宅急便での発送を予定しています。型崩れがございませんようダンボールにて発送させて頂きます。◯商品特徴ナイキボディのMLBWHITESOXキャップです。いつの時代もトレンドの定番となっているキャップですので人と被りたくないという方が沢山いらっしゃると思います。こちらは国内未入荷の海外モデルなのでお洒落を楽しむ方にもプレゼントにも嬉しいキャップです。スポーティアイテムですがスポーツファッション、ストリートファッションに限定されずジャケットやデニムのようなカジュアルなファッション、モードファッションなど様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすい男女関係なくおすすめの帽子です。無地のTシャツやスウェット、シンプルなシャツにこちらの帽子だけでオシャレで様になるアイテムです。様々な人気ブランドとのコラボやアメリカのアーティストから韓国のK-POPアイドルまで愛用する世界中で愛されているNIKEです。カラー...ブラック形...ベースボール
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