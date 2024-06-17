m+ エムピウ 財布 millefoglie 2 TAN27 ミッレフォッリエ

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半年ほど使用してしばらく寝かせてありました。ヌメ革は使用しているうちにアメ色に変化していきます。これはうっすら色が変わり始めた程度です。新品ではありませんので、小傷、水濡れ跡、コイン入れ部分の汚れなどあります。留め具(ギボシ)やホックの破損はありません。中古品であることをご理解いただき、経年変化を楽しめる方にお使いいただければ嬉しいです。財布形···二つ折り・コンパクト財布カラー···ベージュ・ヌメ素材···本革外箱…なし人気の定番シリーズ「millefoglie」のベルギー産のタンニン鞣しヌメ革を採用した折り財布。コンパクトなサイズでありながらも、カードや小銭、紙幣と必要なものをまとめて収納可能な考え抜かれた構造が特徴的。革らしいナチュラルな風合いから、使い込む程に色がより深いものへと変化し独特のつやが生まれます。ゆっくりと味わいを増しながら育っていく革の表情を存分に楽しむことができます。素材表地：naturaldoublebutt(ベルギー産タンニン鞣しヌメ牛革)裏地：ヌメ牛革、綿サイズ(mm)W110×H30×D85重量約100グラム生産国日本内側・札入れ×1・カード収納ポケット（マチ付き）×3・カード収納ポケット×1・小銭入れ×1ミニマルミニマリスト革財布折財布