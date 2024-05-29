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ピアストラ2 ブラック
商品番号 O80421043301
商品名

ピアストラ2 ブラック
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 10,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピアストラ2ブラック新品未使用品人気商品ですのでお値下げはご遠慮下さい。（アウトレット品ではありません）また、革製品のため個体差があることご理解いただいた上でご購入をお願い致します。別でも出品中のため売り切れ次第取り下げとなります。コメントなしで即購入で大丈夫です。どこよりも鮮明に写真撮影しています。実物を見た時とほぼ変わらない写真を心がけています。状態を気にされる方にもご安心いただけるかと思います。お支払い確認後、遅くとも翌日中には発送させていただきます。
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