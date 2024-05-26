良品✨ bottegaveneta 革ベルト イントレチャート メンズ

閲覧頂きありがとうございます✩.*˚ ◎商品bottegavenetaボッテガヴェネタ革ベルト◎サイズ全長95センチ穴72センチから85５個縦2.5センチバックル部分縦4センチ※実寸平置きでの採寸になります。(多少の誤差についてはご了承ください。)◎状態多少の凹みなどございますがまだまだご使用頂ける商品です。◎カラーブラック黒◎素材レザー◎タイトル、説明にない撮影小物類は付きません。◎素人の自宅保管、素人検品ですのでご了承ください。◎何か質問等ありましたらお気軽にお問い合わせ下さい✩.*˚



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