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ルイヴィトン　ポルトフォイユプラザ
商品番号 E75069574049
商品名

ルイヴィトン　ポルトフォイユプラザ
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 14,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONポルトフォイユブラザ長財布○サイズタテ10cmヨコ19cmマチ2cm○状態ほとんど使用しておりませんが画像のとおり、カード入れにシワがあります。小銭入れには1度も小銭入れてません。ほんの少し使用感はありますが角スレもほとんどなく美品です。イニシャルT.Tと刻印されています。○カラーオレンジ○素材レザー〇付属品保存袋と箱（いらない場合はお値引きできます）○ルイヴィトン近鉄奈良店で購入。正規品です。ルイヴィトン　長財布　ダミエルイヴィトン　財布　ポルトフォイユブラザルイヴィトン　財布　オレンジヴィトン　長財布ルイヴィトン　長財布
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