ルイヴィトン　ポルトフォイユプラザ

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商品詳細
LOUISVUITTONポルトフォイユブラザ長財布○サイズタテ10cmヨコ19cmマチ2cm○状態ほとんど使用しておりませんが画像のとおり、カード入れにシワがあります。小銭入れには1度も小銭入れてません。ほんの少し使用感はありますが角スレもほとんどなく美品です。イニシャルT.Tと刻印されています。○カラーオレンジ○素材レザー〇付属品保存袋と箱（いらない場合はお値引きできます）○ルイヴィトン近鉄奈良店で購入。正規品です。ルイヴィトン 長財布 ダミエルイヴィトン 財布 ポルトフォイユブラザルイヴィトン 財布 オレンジヴィトン 長財布ルイヴィトン 長財布
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