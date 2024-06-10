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【BALENCIAGA】 美品　バレンシアガ　高級ネクタイ 総柄
商品番号 X65504766328
商品名

【BALENCIAGA】 美品　バレンシアガ　高級ネクタイ 総柄
ブランド名 バレンシアガ
特別価格 税込 1,639 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BALENCIAGAドレスビジネス総柄メンズシルク高級ネクタイです。BALENCIAGAらしいポップでお洒落なカラーとモチーフが目を引くデザイン。ファッションの最高峰ブランドとも言えるBALENCIAGAバレンシアガのネクタイをバリエーションの1つにしてみてはいかがでしょうか。こちらの商品は中古品ですので格安にてご提供致します。こちらの商品はフォローして頂くと200円のお値引きをさせて頂きます。コメント欄にフォローした事をお知らせくだされば対応致しますので宜しくお願い申し上げます。他にもネクタイ出品中♪取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#monereotie↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑こちらも絶賛出品中です♪よろしければご覧ください(^^)取り扱い一覧↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#monereo↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
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