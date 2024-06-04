BOTTEGA VENETA ボッテガヴェネタ 二つ折り財布 2個

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BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタの二つ折り財布になります☆色はブラックで一部分がネイビーとお洒落なデザインです。内側に多少の傷がございますが、大切に使用していましたので、まだまだご利用頂けると思います☆箱、巾着などの付属品もお付けできます。写真でご確認ください☆サイズ：タテ9.5cmヨコ11cmマチ2cm多少の誤差はご了承ください素材：レザー 本革中古品ということをご理解の上、ご購入をお願い致します。