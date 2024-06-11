◆新品未使用◆Utusiyo × Quatorze Pullover Shirt

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新品未使用です☆黒もあります☆webから引用させて頂いております☆↓↓↓HAKUが手がけるユニセックスブランドUtusiyoとのコラボレーションプルオーバーシャツ●Designシャツなどに使用する生地でTシャツを製作しました。シャツ生地ならではの上品はシルエットが特徴です。オーバーサイズで着用しやすいサイズ感になっています。●Fabricコットン67%ナイロン33%強撚糸を使用した落ち感、シャリ感のある独特な風合いの上質綿素材を使用しています。表面はガスボイルすることで、毛羽立ちを抑え光沢を出しています。●SizeSize2身幅:66 肩幅:58 着丈:73 袖丈:22◆フォローでお値引き♪フォロー頂ければおっしゃってください☆お気持ち100円程度お値引きさせて頂きます♪◆まとめ買いでお値引き♪私が出品してる他のお品物をまとめてお買い求めていただきますとお値引きさせて頂きます☆どしどしお問い合わせてくださいませ♪2品まとめ買い300円3品まとめ買い500円5品まとめ買い1000円NIKEAGCナイキボアジャケットベンチコートカーキフリースナイロンジャケット トレーニングランニング ジョギングレアadidaspumaneedlesnewbalanceReeboky-3needlesニードルスNEPENTHESネペンテスSOUTH2WEST8S2W8AiEENGINEEREDGARMENTSエンジニアード・ガーメンツurbanResearchyohjiyamamotoY-3pourhommefemmey'sformengroundYZARAノースフェイスTHENORTHFACEラルフローレン パタゴニアMHLFreaksstoreフリークスストアユナイテッドアローズアーバンリサーチジャーナルスタンダードcanadagooseダウンジャケット ジャケット ジャンパー Tシャツショートパンツwindandseaウィンダンシー BillionaireBoysClubカラーブルー袖丈半袖柄・デザイン無地ネックUネック季節感春、夏、秋