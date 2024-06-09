週末限定　Supreme R.I.P.New Era 71/4 キャップ黒

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木村拓哉さんが私物で着用のシュプリームのキャップになります。同型（ブラック）になります。サイズは71/4です。迅速にお支払い、受け取り評価のできる方のみお願いします。新規の方評価の悪い方はお断りします。オンラインで購入した本物で間違いありません。コレクション用にクローゼットにて保管しておりましたが使用機会ないため出品します。よろしくお願いします。ボックスロゴニューエラバックにR.I.P(RestInPeace=「安らかに眠れ」)の刺繍が入りますSupreme-R.I.P.NewEra2016FW