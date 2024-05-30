USA製 KILL YOUR IDOLS GUNS N´ ROSES Tシャツ

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古着屋で購入しましたが着用する機会がないので大切に保管していましたがお好きな方にお譲りできたらと思います。KILLYOURIDOLSTERRORWORLDWIDETシャツガンズアンドローゼスのアクセルローズが着用していたことでも有名なデザインですサイズL(平置き採寸)着丈72cm身幅53cm袖丈20cm肩幅54cm多少の誤差はご了承くださいしっかりチェックはしていますが見落としてしまう場合もあるかもしれません自宅保管のUSED品のご理解ある方のご購入をお待ちしております。カートコバーンKurtCobainNIRVANAソニックユースメタリカJUSTINBIEBERbadbrainsblackflagmisfitsminorthreathardcorepunkslipknotslayerGUNSN'ROSESGRATEFULDEADozzyosbourneDinosaurJr.PinkFloydIRONMAIDENfearofgodf.o.gfogPUNK、hardcore、hardcorepunkジャスティン・ビーバーハードコアハードコアパンクバンドTシャツANTHRAXPUSHEADAC/DCMetallicaMegadethMarilynMansonSonicyouthRedHotChiliPeppersCradleOfFilthJOYDIVISIONNEWORDERKANYEWESTTRAVISSCOTTJerryLorenzoA$APRockyAKIRAメタルTシャツロックTシャツラップTヴィンテージVintage80's90'sなどが好きな人にもオススメです。