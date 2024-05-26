ケボズ　ハーフジップニット(半袖)

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商品詳細
柄・デザイン···ストライプカラー···グレー袖丈···半袖季節感···夏、秋値下げしました^_^これからの季節にぴったりのアイテムです！1回しか着ていないので状態は美品レベルです。そこまで厚くないので夏は勿論、秋でも大活躍すると思います！ぜひ興味のある方コメントお願いします。値下げ等も受け付けます。
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