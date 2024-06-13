ワイルドスワンズ kf003 シェルコードバン ナチュラル

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商品詳細
ワイルドスワンズkf003外装:シェルコードバン、ナチュラル内装:サドルプルアップ、ナチュラル財布を変えた為出品いたします。内装はいい感じにエイジングが進んでおります。外装に少し黒ずんだ箇所がありますが購入当初からありました(写真を参照下さい)。半年ほど使用しました。NCNRでお願いします。ご質問はコメントください。
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直営店限定カラーのシェルコードバンシリーズについてのお話 ...
ワイルドスワンズ シェルコードバン ナチュラル kf-003 | labiela.com
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