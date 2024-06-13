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ワイルドスワンズ kf003 シェルコードバン ナチュラル
商品番号 I48236917457
商品名

ワイルドスワンズ kf003 シェルコードバン ナチュラル
ブランド名 ワイルドスワンズ
特別価格 税込 17,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワイルドスワンズkf003外装:シェルコードバン、ナチュラル内装:サドルプルアップ、ナチュラル財布を変えた為出品いたします。内装はいい感じにエイジングが進んでおります。外装に少し黒ずんだ箇所がありますが購入当初からありました(写真を参照下さい)。半年ほど使用しました。NCNRでお願いします。ご質問はコメントください。
http://narcologia.ru/goods/peroration119615.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis126744.html
http://narcologia.ru/goods/ordering98579.html

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