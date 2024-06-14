Wtaps new era 59fifty 7 1/2 ブラック 黒 ニューエラ

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商品詳細
新品未使用タグ付き新品未使用ですが正面にかすれあり。画像3枚目参照自身WTAPS正規販売店購入プチプチで包み24時間以内に発送いたします。221NENED-HT0159FIFTYLOWPROFILE/CAP/POLY.TWILL.NEWERA®高い通気性や吸汗速乾性、紫外線防御（UPF50+)を持った高機能素材であるNEWERA_オリジナルのポリエステルツイルを使用したボールキャップ。低めのクラウンとプレカーブ仕様のバイザーが特徴。フロントパネルとバックに刺繍モチーフ。MCOLOR:BLACKSIZE:MEDIUMFABRIC:POLYESTER100%ニューエラスカウトWTAPSdescendantneighborhoodwtapsスカウトミリタリージャケット17ss17aw18ss18aw19ssthenorthfacenikenbaundercoverbackpackboxneweralilynikeシュプリームナイキmonalisaモナリザswimmerrocksmotionliquid三代目登坂岩田bujubantonreaperdynamitebelalugosigreetingvansバンズコンズコンバースconverseskatelqqkstudiosupplyminnanosszstussy
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