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正規品　WBC チャンピオン　WBC優勝記念　ニューエラ　ブラック
商品番号 L54305315284
商品名

正規品　WBC チャンピオン　WBC優勝記念　ニューエラ　ブラック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アジャスト可の帽子です！WBC優勝後に日本代表選手が着用したものと色違いです♪すでにアメリカ本土でも売り切れ始めています！アメリカの正規店で購入した正規品になります。色：黒　ブラック発送時期に関して、ご理解のある方のみご購入お願い致します。#大谷翔平#WBC#優勝#野球#ニューエラ#WorldBaseballClassicChampions#海外限定#公式グッズ#WBC#wbc2023#侍ジャパン#侍iapan#NewEraGray#チャンピオンTシャツ#ダルビッシュ#今永昇太#湯浅京己　#甲斐拓也#高橋奎二#大城卓三　#宮城大弥#中村悠平　#山田哲人#源田壮亮#牧原大成#中野拓夢#牧秀悟#髙橋宏斗#宇田川優希#山﨑颯一郎#岡本和真　#山川穂高　　　#村上宗隆　#周東佑京#近藤健介#ヌートバー#吉田正尚#山本由伸#伊藤大海#佐々木朗希　#松井裕樹#戸郷翔征
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