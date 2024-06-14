正規品　WBC チャンピオン　WBC優勝記念　ニューエラ　ブラック

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アジャスト可の帽子です！WBC優勝後に日本代表選手が着用したものと色違いです♪すでにアメリカ本土でも売り切れ始めています！アメリカの正規店で購入した正規品になります。色：黒 ブラック発送時期に関して、ご理解のある方のみご購入お願い致します。#大谷翔平#WBC#優勝#野球#ニューエラ#WorldBaseballClassicChampions#海外限定#公式グッズ#WBC#wbc2023#侍ジャパン#侍iapan#NewEraGray#チャンピオンTシャツ#ダルビッシュ#今永昇太#湯浅京己 #甲斐拓也#高橋奎二#大城卓三 #宮城大弥#中村悠平 #山田哲人#源田壮亮#牧原大成#中野拓夢#牧秀悟#髙橋宏斗#宇田川優希#山﨑颯一郎#岡本和真 #山川穂高 #村上宗隆 #周東佑京#近藤健介#ヌートバー#吉田正尚#山本由伸#伊藤大海#佐々木朗希 #松井裕樹#戸郷翔征