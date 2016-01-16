ネイバーフッド neighborhood ベルト ポーター Porter ...

以下の説明文をご覧になりご納得上、入札を行なってください。NEIGHBORHOODオンライン購入品ネイバーフッド✖️ポータースタッズベルトサイズ 32(最小穴76cm〜最大穴86.5cm)10回ほど使用し普通の使用感はありますがベルトの歪み、スタッズの欠損、革へのダメージもかなり少なく良い状態です。ネイバーフッド渋谷店での紹介の専門業者にてスタッズの欠損、スタッズのパンツへの接触を防ぐ為に皮を貼り付けてます。15000円かけて貼ってもらったので100%スタッズが取れる事はありません。商品落札後は24時間以内にお支払いお願い致します。土、日、祝は発送はやっておりません。



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