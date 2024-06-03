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超美品 フェンディ FENDI モンスター 長財布
商品番号 U83667251252
商品名

超美品 フェンディ FENDI モンスター 長財布
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 10,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...ブラック柔らかい革です。とても綺麗な状態だと思います。そんなに目立ちませんが、傷のアップを画像に添付しました。箱にややスレ、裏に薄いシミ汚れがあります。数回使用FENDIフェンディ長財布二つ折り折り財布7M0264バグズアイBUGSEYEモンスターウォレットwalletメンズレディースユニセックスバイカラー財布形...長財布素材...本革縦約10.5cm横約19cmマチ2cm札入れ1小銭入れ1カード入れ12フリーポケット2※素人による採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。すり替え防止のため返品不可#FENDI#フェンディ#メンズ#長財布#財布#モンスター
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