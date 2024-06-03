超美品 フェンディ FENDI モンスター 長財布

カラー...ブラック柔らかい革です。とても綺麗な状態だと思います。そんなに目立ちませんが、傷のアップを画像に添付しました。箱にややスレ、裏に薄いシミ汚れがあります。数回使用FENDIフェンディ長財布二つ折り折り財布7M0264バグズアイBUGSEYEモンスターウォレットwalletメンズレディースユニセックスバイカラー財布形...長財布素材...本革縦約10.5cm横約19cmマチ2cm札入れ1小銭入れ1カード入れ12フリーポケット2※素人による採寸ですので多少の誤差はご了承くださいませ。すり替え防止のため返品不可#FENDI#フェンディ#メンズ#長財布#財布#モンスター



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