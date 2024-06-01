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イブサンローランのベストです。
商品番号 W71619957174
商品名

イブサンローランのベストです。
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

何の皮かはわかりません。フェイクレザーかもしれません。全長101cmです。最長穴92cmで、最短穴は84cmです。84cmの穴は、後から開けた穴です。金属部分にキズや汚れがあります。お値引き8500円から8000円から7500円から7000円から6800円から6500円から6000円から5500円にします。
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