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エイプ Tシャツ
商品番号 S90152981884
商品名

エイプ Tシャツ
ブランド名 アベイシングエイプ
特別価格 税込 4,304 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。エイプＴシャツです。２０数年前に原宿ノーウェアーで購入した商品です。販売時パッケージされておりました。購入してからシワを取るために洗濯したのみで、一度も着用せずにハンガーで保管しておりました。生地がHanesで珍しいかと思います。時が経過しておりますが、大切に保管しておりますので状態良いです。喫煙者動物おりませんので臭い問題ございません。着丈68㎝身幅52㎝肩幅49㎝柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏,秋
http://narcologia.ru/goods/calling101750.html
http://narcologia.ru/goods/moped299068.html
http://narcologia.ru/goods/choice586285.html
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