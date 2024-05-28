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ご覧いただきありがとうございます。エイプＴシャツです。２０数年前に原宿ノーウェアーで購入した商品です。販売時パッケージされておりました。購入してからシワを取るために洗濯したのみで、一度も着用せずにハンガーで保管しておりました。生地がHanesで珍しいかと思います。時が経過しておりますが、大切に保管しておりますので状態良いです。喫煙者動物おりませんので臭い問題ございません。着丈68㎝身幅52㎝肩幅49㎝柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ホワイト袖丈...半袖季節感...春,夏,秋