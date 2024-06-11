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HERMES べアン エトゥープ
商品番号 U65782144848
商品名

HERMES べアン エトゥープ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 23,587 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ブランド：HERMES購入先：エルメス銀座店定価価格34万カラー：エトゥープ状態：中古品（10中7)付属品：箱と銀座店購入証明書刻印は写真に記載しておりますチャックの中は御銭などの使用はしていません。使用感などは写真でご確認下さい。写真の追加箇所のご希望などございましたらコメントよりお願い致します。使用後自宅保管品の為神経質な方のご購入はお控え下さい。気になる所は事前にコメントより質問下さい。どうぞよろしくお願い致します‼︎
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