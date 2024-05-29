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新品！！　ジェイリンドバーグ　バングルベルト　ジャックバニー　パーリーゲイツ
商品番号 L51520005717
商品名

新品！！　ジェイリンドバーグ　バングルベルト　ジャックバニー　パーリーゲイツ
ブランド名 ジェイリンドバーグ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらは、ジェイリンドバーグのベルトになります。新品タグ付きです。これからの暑い時期に短パンなどに合わせていただくと大変オシャレだと思います。サイズ95センチ　　幅は3.5センチ留具の所から一つ目の穴までは90センチ※素人採寸なので多少の誤差はお許し下さい。定価13000円＋税牛革カラーブラック是非如何でしょうか。ご不明な点はご質問下さい。
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