新品！！　ジェイリンドバーグ　バングルベルト　ジャックバニー　パーリーゲイツ

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こちらは、ジェイリンドバーグのベルトになります。新品タグ付きです。これからの暑い時期に短パンなどに合わせていただくと大変オシャレだと思います。サイズ95センチ 幅は3.5センチ留具の所から一つ目の穴までは90センチ※素人採寸なので多少の誤差はお許し下さい。定価13000円＋税牛革カラーブラック是非如何でしょうか。ご不明な点はご質問下さい。