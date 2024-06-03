SUPREME 5PANEL RIPPLE CAMP CAP BLACK

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シュプリームS/S17シーズンカモフラ柄のような、23SSTHENORTHFACEの騙し絵デザインのような感じのオシャレな5パネルキャンプキャップです。数回しか着用しておらず、比較的美品です。自分にはあまり合わなかった為、出品します。サイズはFREESIZEで、後ろのアジャスターで調整できます。おまけでノベルティBOXロゴステッカー付きです。中古品ということのご理解、それから質問は受け付けますので商品はご納得の上、ご購入をお願い致します。他にも様々なジャンルのものを多数出品しておりますので、是非プロフィールもご覧下さい！#ブランド物バック・小物等#ノースフェイス＆Supreme商品非喫煙で、ペットもいません。最終値下げです！お早めの購入をオススメします。仕事の関係上、返信が遅くなることがあります。24時間以内の発送、丁寧な対応を心掛けています。何卒よろしくお願い申し上げますm(__)mカラー...ブラック素材...ナイロン