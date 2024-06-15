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- ★矢沢永吉★スペシャルビーチタオル(シルエット)
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商品詳細
お値下げ致しました❣️矢沢永吉さん、スペシャルビーチタオル(シルエット)リバーシブルブラック/ホワイト厚地のタオルになります⭐数回使用の中古品となります。糸引もございますが、まだまだ活躍します❗✔️自宅保管のため、神経質な方はご遠慮下さいませ。✔️送料、手数料がございますので、お値下げ不可となります。#矢沢#YAZAWA#EYAZAWA#永ちゃん#キャロル#CAROL#コレクション#コレクター#SBT#タオル#ウルトラビーチタオル#ビーチタオル#バスマット#ロゴ#スリーロゴ#ハネロゴ#フデロゴ#シルエット#UBT#ベスト#ライヴ#ライブ#LIVE#武道館#150回#50周年
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