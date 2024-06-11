クリームソーダ　ブラックキャッツの USAツアー　ブリキプレート

クリームソーダ ブラックキャッツのUSAツアー ブリキプレート直径約30センチ40年程前の当時物です。長期保管によるキズ、擦れ、汚れ、凹みなどあります。写真でご確認ください。自宅保管にご理解頂ける方NCNRでよろしくお願い致します。



クリームソーダブラックキャッツUSAツアー(当時物)直径30㌢ 2022新入荷 ...



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