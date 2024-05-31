MARNI ネイビー＆ブラック 二つ折り財布

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商品詳細
▢商品情報・ラスト１点・サフィアーノカーフスキンの二つ折り財布。カラーはネイビーとブラック。・内側にコイン入れ・札入れx2・カーフスキンとツイルの裏地・11.5cmx9.5cmx2.5cm▢状態：新品未使用財布形...二つ折り
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