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- 1990年製 デヴィッドボウイ DAVID BOWIE ヴィンテージ Tシャツ
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商品詳細
90年に行われたSOUND+VISIONtourのTシャツになります。1990コピーライトあり。madeinusaです。サイズL着丈72身幅51状態はワンウォッシュのみの、ほぼデッドストックです。生地もしっかりとしています。なかなか古着市場に出回らないデザインのTシャツです。状態及びヴィンテージにご理解ある方でお願いいたします。見落とし等ある場合もございますので、細かいことが気になる方、完璧なお品をお探しの方はお控えくださいませ。vintage品にご理解ある方のご購入をお待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit176586.html
http://narcologia.ru/goods/unusable359874.html
http://narcologia.ru/goods/waveform501017.html
1990年製 デヴィッドボウイ DAVID BOWIE ヴィンテージ Tシャツ
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http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit176586.html
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http://narcologia.ru/goods/waveform501017.html
1990年製 デヴィッドボウイ DAVID BOWIE ヴィンテージ Tシャツ
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