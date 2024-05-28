1990年製 デヴィッドボウイ DAVID BOWIE ヴィンテージ Tシャツ

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90年に行われたSOUND+VISIONtourのTシャツになります。1990コピーライトあり。madeinusaです。サイズL着丈72身幅51状態はワンウォッシュのみの、ほぼデッドストックです。生地もしっかりとしています。なかなか古着市場に出回らないデザインのTシャツです。状態及びヴィンテージにご理解ある方でお願いいたします。見落とし等ある場合もございますので、細かいことが気になる方、完璧なお品をお探しの方はお控えくださいませ。vintage品にご理解ある方のご購入をお待ちしております。