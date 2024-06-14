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【LOUIS VUITTON】メンズ　長財布
商品番号 I21367326732
商品名

【LOUIS VUITTON】メンズ　長財布
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンのエピ長財布です。2年前に購入。収納が多いのでカードを沢山持つ方におすすめです。また全面チャックで開くので使いやすいです。開いて右下に【K.M】のイニシャルを入れてます。（写真3枚目参照）ぜひご検討を宜しくお願いします。
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