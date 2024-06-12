フェラガモ 紳士用ベルト　シンプル

フェラガモのシンプルなデザインのベルトになります。仕事で使用していた為馴染み等はあるものの、レザーがつるんとしていて高級感のあるベルトになります。金具を除いての長さは96.3cmになります。素人採寸になりますので、誤差はご容赦下さいませ。傷や馴染み等は画像でご確認ください。まだまだお使い頂けます。あくまでも中古品にはなりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。ダークブラウンの高級感あるカラーが素敵なベルトです。カラー···ブラウン 素材···本革



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