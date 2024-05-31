【ブランドアイテム】STARTER VINTAGE CAP SNAPBACK DUKE BLUEDEVILS デューク ブルーデビルズ キャップ【サイズ】フリーサイズ【状態】つば部分に薄汚れ、若干の黄ばみがございます。【カラー】ブルー/グレー【年代】1990s【素材】写真参照【詳細】カラーリング、デザインの良い ヴィンテージのスナップバックです。特にツバに入るロゴデザインが良いと思います。若干の使用感、薄汚れはございすが、着用に問題のあるダメージはありません。大変、珍しい個体だと思います。人気で希少な DukeUniversity アイテムです。お好きな方、お探しだった方、ご検討宜しくお願い致します。



スターター STARTER DUKE BLUE DEVILS スナップバック-



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DUKE BLUEDEVILS USA製 ヴィンテージ キャップ スナップバック-



【ヴィンテージ古着】90's STARTER / スターター NCAA DUKE BLUE DEVILS バーシティジャケット



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スターター/キャップ/--/BLU/メンズ/Blue Devils/シミ汚れ有



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