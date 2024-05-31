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スターター　STARTER　DUKE　BLUE　DEVILS　スナップバック
商品番号 X49036047545
商品名

スターター　STARTER　DUKE　BLUE　DEVILS　スナップバック
ブランド名 スターター
特別価格 税込 6,251 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ブランドアイテム】STARTER　VINTAGE　CAP　SNAPBACK　DUKE　BLUEDEVILS　デューク　ブルーデビルズ　キャップ【サイズ】フリーサイズ【状態】つば部分に薄汚れ、若干の黄ばみがございます。【カラー】ブルー/グレー【年代】1990s【素材】写真参照【詳細】カラーリング、デザインの良い　ヴィンテージのスナップバックです。特にツバに入るロゴデザインが良いと思います。若干の使用感、薄汚れはございすが、着用に問題のあるダメージはありません。大変、珍しい個体だと思います。人気で希少な　DukeUniversity　アイテムです。お好きな方、お探しだった方、ご検討宜しくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/reflector540964.html

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スターター STARTER DUKE BLUE DEVILS スナップバック-

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