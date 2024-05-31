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- 80s USA製 BANANA REPUBLIC Tシャツ
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商品詳細
80'sbananarepublictravelclothingco\"Ilama\"状態も決して良くはありませんが、これでも割と綺麗な方な気はします。汚れに関してはペンキの様なものでパリパリしているので、洗ってブラシをかければ取れそうな感じはします。個人的にはherillのラミーニットの下に隠して着ていただきたいです。USA製シングルステッチアフリカなど世界中を旅行してインスパイアされた、当時の上級ライン。ワンポイントシングルステッチ。※ 汚れ・キズあり着丈７１cm身幅６１cm肩幅４９cm袖丈２１cm
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