ドルチェ\u0026ガッバーナ ビッグロゴバックル アンティークレザー ベルト ブラック

DOLCE\u0026GABBANAロゴバックルアンティークレザーベルト＜サイズ表記＞85＜実寸＞ウエスト80-90全長105幅4バックル12×7.5cm※多少の誤差はご了承下さいませ。＜生産国＞イタリア＜付属品＞箱(傷あり)、保存袋、タグ＜状態＞使用感少なめ・金属部に小傷、くすみがあります。＜備考＞出品商品はリユースアイテムがメインとなっており、細心の注意を払い検品しておりますが多少の汚れや傷などがある場合がございます。あくまで一度人の手に渡った中古品ですので、完品をお求めの方は購入をご遠慮願います。発送前に最終検品を行なっております。素人検品の為小さな傷や汚れの見落としがある場合がございますがご了承ください。他、取引に関する詳細は自己紹介欄をご一読いただけると幸いです。埼玉県公安委員会古物商許可証第431250050321号古物営業法に基づき出品しております。取り扱い商品はヴィンテージショップ・リユースショップ・古物市場等から購入した正規品です。その他の出品物はこちら♪#にこにこ古着#にこにこ古着メンズ#にこにこ古着レディース



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